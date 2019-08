A fuoco nella notte un edificio industriale: non ci sono persone coinvolte

I vigili del fuoco di Montemurlo e di Vaiano sono intervenuti, poco prima delle 01 di questa notte, nel territorio comunale di Montemurlo in Via Senio a Maliseti , per un incendio sviluppatosi all'interno di un edificio industriale per la trasformazione delle fibre tessili.

Due squadre con l'ausilio di due autobotti e di un'autoscala sono riuscite a contenere ed estinguere le fiamme in breve tempo limitando i danni. Le cause sono in corso di accertamento. Non risultano persone coinvolte.

