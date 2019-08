Giuda auto sequestrata, maximulta da 3.700 euro per automobilista

Circolava a bordo della sua auto sotto sequestro ma è stato fermato dalla Polizia Municipale nel corso di un controllo per la sicurezza stradale. E per l’automobilista sono scattati verbali per oltre 3.700 euro. È successo ieri. La pattuglia dell’Autoreparto ha fermato per un accertamento un’auto: alla guida il proprietario, un italiano di 37 anni. Dalle verifiche effettuate dagli agenti è emerso non solo che il mezzo era senza assicurazione, ma che per lo stesso motivo era già stato sottoposto a sequestro nel maggio scorso. Per l’automobilista sono scattati quindi due maxi verbali: il primo da 1.736 euro (con segnalazione per la sospensione della patente di guida) per essere stato pizzicato la seconda volta senza assicurazione in meno di due anni. Il secondo, da 1.988 euro, perché circolava con un’auto sotto sequestro: il veicolo è stato portato in depositeria.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

