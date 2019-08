Lavoro, dall’e-commerce all’arte del ricevere: a Firenze una giornata di formazione gratuita

Dalla digitalizzazione per le imprese artigianali al galateo, passando per lezioni di leadership e incentivi per ridurre il costo del lavoro: appuntamento mercoledì 18 settembre conFenSpot, giornata di formazione e informazione gratuita per aziende e liberi professionisti, organizzata da FenImprese Firenze, con il patrocinio del Comune di Firenze, della Regione Toscana e del CIU Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali, che si svolgerà nei locali della Camera di Commercio di Firenze (piazza Mentana, 1). Le iscrizioni sono ufficialmente aperte (info e contatti sul sitohttps://fenspot.fenimprese.com/).

Ricco il programma della giornata, che vedrà alternarsi seminari, dibattiti, tavole rotonde e workshopdalle ore 9.30 alle 17.30, con il coinvolgimento di tutti i comparti dell’Associazione: Giovani Imprenditori, Commercio, Arte e Cultura, Turismo, Sanità, Tech, Moda e molto altro. Oltre 30 le tematiche che saranno trattate da relatori d’eccellenza per questa seconda edizione. Tra gli altri: il responsabile del Dipartimento Cultura CIU Marco Ancora tratterà dell’evoluzione delle professioni intellettuali, il Console Onorario della Federazione Russia Francesco Giani di internazionalizzazione d’impresa, lo psicologo e psicoterapeuta Loris Pinzani di comunicazione “invisibile”, l’accademica nonché Ambasciatrice di Genova nel mondo Tiziana Leopizzi di arte e design al servizio delle aziende. Previsti anche gli interventi di Pietro Russo, membro della Corte dei Conti Europea e di Stefano Cacciaguerra Ranghieri, Console onorario del Lussemburgo.

In aula (da 10 a 50 posti) si parlerà di welfare aziendale, sicurezza sul lavoro, smart working, cryptovalute e cyber security, ma anche di filosofia attiva e gestione dei conflitti. Previsti crediti formativi per l’Ordine degli Ingegneri. L’elenco – in progress – delle sessioni è disponibile online.

