Nel furgone 40 sacchi di scarti tessili: denunciati per abbandono di rifiuti

La polizia di Pistoia ha denunciato due soggetti di origine marocchina per il reato di abbandono di rifiuti. Uno dei due individui risultava già gravato da precedenti specifici. Gli operatori insospettiti dalla velocità con cui viaggiava il furgone bianco guidato dai due marocchini, hanno invertito il senso di marcia e lo hanno fermato per un controllo. Dopo aver proceduto alla verifica dei documenti, l’equipaggio, a seguito della richiesta di aprire il vano di carico, si è trovato di fronte a 40 grandi sacchi di scarti tessili che riempivano l’intero vano. Sono in corso accertamenti volti ad indentificare l’identità del committente.

L’operazione, che ha comportato il sequestro del mezzo e dei rifiuti, non è altro che l’estrinsecazione dell’incisiva attività di monitoraggio che è stata disposta dal Questore a seguito del particolare allarme sociale che questo tipo di attività illecita ha generato nel comune e nella provincia. Il fenomeno ha portato all’intensificazione dei controlli su determinate aree per prevenire reati cosiddetti ambientali nonché gravi situazioni di degrado ed igiene pubblica.

