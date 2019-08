I piccoli ambasciatori di Pace del popolo Saharawi ad Impruneta

Una rappresentanza del popolo Saharawi era oggi a Impruneta per un incontro istituzionale a cui erano presenti le Assessore Laura Cioni e Sabrina Merenda.

I bambini hanno portato in Sala consiglio la bandiera della Repubblica Araba Democratica dei Saharawi, che è uno stato parzialmente riconosciuto a livello internazionale, collocato nel Sahara Occidentale, e che aspira alla sovranità nazionale e al completo riconoscimento dal 1975, a seguito all'occupazione militare da parte del Marocco.

Sono stati consegnati dei piccoli pensieri per rinsaldare il legame che da lungo tempo unisce Impruneta con col popolo Saharawi, rinnovato ogni anno d’estate in occasione del viaggio che i bambini, con alcuni accompagnatori/traduttori, intraprendono verso Italia per trascorrere un soggiorno ospiti di alcune famiglie, seguiti dall'associazione Comitato Selma.

In questo momento ufficiale di saluto è stato anche illustrato dall'associazione il progetto ''Oroblu'' che vuole tutelare la preziosa risorsa dell’acqua negli insediamenti del popolo Saharawi e l’accesso ad essa, anche solo in maniera pratica e basilare come aggiustare i buchi alla canna della cisterna di quartiere.

Il messaggio di pace e accoglienza è stato suggellato da un abbraccio finale con tutti i bambini presenti e una foto di gruppo.

