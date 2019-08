Più di 6 km di nuova rete elettrica a Casole d'Elsa

A Casole d’Elsa sostenibilità ambientale e resilienza viaggiano insieme lungo le linee elettriche di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica e che con il “Progetto Resilienza” sta dotando molte aree della Toscana e del territorio senese di un sistema elettrico sempre più resistente, automatizzato ed efficiente.

Nello specifico, l’intervento di Casole d’Elsa si è svolto tra il centro abitato del capoluogo comunale e la località Il Merlo, interessando la dorsale elettrica di media tensione denonimata “Mensano” che costituisce uno snodo importante per il sistema elettrico territoriale: le squadre operative di E-Distribuzione hanno realizzato circa 5,5 km di linea completamente interrata – con particolare riferimento alla frazione La Corsina e alle località limitrofe da viale della Rimembranza fino a Monti, Vallone e Scopicciolo – e hanno rinnovato un tratto di rete elettrica aerea pari a circa un chilometro, tra La Corsina e Civieri, tutto in cavo elicord più efficiente e resistente.

Nelle cabine di trasformazione situate lungo la direttrice elettrica, inoltre, sono stati installati sezionatori motorizzati ed elementi di ottimizzazione tecnologica per automatizzare il funzionamento della rete elettrica con benefici sia in situazioni ordinarie, grazie a una migliore qualità del servizio, sia in caso di disservizio, quando sarà possibile isolare il tratto di linea danneggiato e restituire immediatamente elettricità al resto delle utenze attraverso manovre telecomandate.

Il lavoro è stato curato dalle strutture di E-Distribuzione “Sviluppo Rete – Progetti Lavori Appalti Emilia Romagna, Toscana e Umbria” e “Zona Arezzo, Siena e Grosseto”. Si è trattato di un’operazione importante che ha visto E-Distribuzione investire un milione di euro nel contesto del più ampio progetto di potenziamento del sistema elettrico nella Val d’Elsa e nella provincia senese che proseguirà con altri interventi nei prossimi mesi. Complessivamente in Toscana, Emilia Romagna e Umbria tra il 2017 e il 2018 E-Distribuzione ha investito nel “Progetto Resilienza” circa 69 milioni di euro e ulteriori 31,5 milioni di euro sono in corso di realizzazione nel 2019.

E-Distribuzione ringrazia per la collaborazione l’Amministrazione Comunale di Casole d’Elsa con cui sono stati condivisi tempi e modalità di intervento.

Fonte: Enel - ufficio stampa

Tutte le notizie di Casole d'Elsa