Ricettazione e porto d'armi, fioccano denunce a Pisa

Durante la nottata a Pisa i carabinieri hanno arrestato un tunisino di 20 anni, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, per inosservanza di precedenti prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria. Durante la notte i militari hanno arrestato anche un gambiano di 28 anni, sempre in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere analoga.

Durante il medesimo servizio i militari hanno denunciato in stato di libertà un egiziano di 20 anni e un tunisino di 15, per porto di un coltello; un italiano di 42 anni e un albanese di 25, per guida in stato di ebbrezza alcolica; due tunisini di 47 e 19 anni, per ricettazione di un motorino, su cui sono stati sorpresi alla guida; 3 altri soggetti, per inosservanza del foglio di via.

Fonte: Ufficio stampa

