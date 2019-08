Rissa in centro a Castelfiorentino: intervengono i carabinieri

Rissa in pieno centro a Castelfiorentino, in piazza Gramsci, intorno alle 23.30 di ieri (martedì 6 agosto). Sarebbero coinvolte più persone che per motivi ancora da chiarire avrebbero iniziato a discutere. Uno dei coinvolti nella lite aveva in mano una bottiglia e nella concitazione l'avrebbe brandita come un'arma, ma da quanto si apprende non sarebbe stata usata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno sedato la rissa.

Le persone coinvolte erano tutte di origine pakistana. Dopo una prima schermaglia, i contendenti hanno brandito delle bottiglie di vetro e in seguito sono saliti su un furgone allontanandosi verso la frazione di Cambiano. I carabinieri della compagnia di Empoli, sul posto con quattro pattuglie, hanno subito dato la caccia ai coinvolti.

Hanno immediatamente rintracciato il mezzo in via Niccoli, a poco più di due km dal centro castellano. Lì è stato sorpreso anche un uomo che poco prima aveva partecipato ai fatti segnalati, si trovava in evidente stato di ebbrezza alcolica. L'uomo è stato accompagnato in caserma e denunciato per i fatti in questione.

In queste ore sono al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza per individuare ed identificare gli altri soggetti. Al momento non risultano persone ferite.

