Teatro di Cascina, PD contro Rollo: "Perde onestà intellettuale"

Descrivendo i risultati del 2018 Rollo dimentica di citare il taglio dei finanziamenti ministeriali di oltre 70mila euro. Una riduzione di risorse che è stata colmata grazie a quasi 80mila euro assegnati dal Comune di Cascina, che si sono sommati ai 260mila euro di contributo ordinario. E nel 2019 il contributo ministeriale si è ulteriormente ridotto e il Comune sta provvedendo, assegnando altre risorse. Di nuovo aggiuntive ai 260mila euro di contributo ordinario.



Malgrado le oltre dieci interrogazioni presentate in consiglio comunale DSL gruppo del Partito democratico, dal gruppo del Partito socialista e dalle altre forze di opposizione, i bilanci degli ultimi tre anni sono sempre stati presentati tardivamente e con una documentazione ampiamente parziale. Per 2016, 2017 e 2018 abbiamo ricevuto poco più che il bilancio di sintesi. In quelle pagine le riduzioni di spesa sembrano raccontare un marcato calo delle attività rispetto alla gestione passata. Forse si può registrare un lievissimo miglioramento solo rispetto alla gestione di Andrea Buscemi. È però difficile analizzare un quadro con una documentazione così ridotta.



E a volte quel che sembra un successo può essere invece il segno di una crisi. L'indice di qualità artistica talvolta viene utilizzato come strumento di equilibrio: il teatro di Cascina aveva indici quantitativi alti e non c'era bisogno di assegnare alti punteggi artistici. Col calo di attività (e quindi di quantità) l'indice artistico può essere cresciuto semplicemente per limitare i danni. Il punto è che tra 2018 e 2019 è prevedibile una riduzione totale del contributo ministeriale di oltre 150mila euro.



Infine va sottolineato come il piano di rientro dalle perdite pregresse, lodato da Rollo, sia quello ereditato dalla precedente gestione. Un piano di rientro adeguato alle perdite messe a bilancio, la metà di quelle dichiarate dal sindaco uscente. Si è comunque molto lontani dai proclami lanciati nel 2016 sul teatro.

PD Cascina

