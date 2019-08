Tenta di suicidarsi da un palazzo in ristrutturazione: la polizia lo salva

Alle ore 23.15 di ieri sera, la polizia è intervenuta a Lucca in quanto era stato segnalato un uomo con intenti suicidi che aveva raggiunto la cima di un palazzo in ristrutturazione arrampicandosi sull’impalcatura. e aveva già reciso il telo di protezione del ponteggio con una forbice.

Gli agenti quindi, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, hanno raggiunto l’uomo, un italiano di 52 anni, che stava sull’impalcatura in attesa di trovare il coraggio di lanciarsi. Con una lunga opera di convincimento, gli operatori che si sono seduti di fianco a lui, sono riusciti a farlo desistere dal suo intento suicida ed accompagnarlo in ospedale per l’assistenza del caso.

Tutte le notizie di Lucca