Torna a Firenze la Settimana Lucana

Dopo lo straordinario successo delle prime tre edizioni, che hanno chiamato a raccolta oltre ventimila persone e numerose istituzioni (Comune di Firenze, Regione Basilicata, Galleria degli Uffizi, APT Potenza), La Settimana Lucana entra nel vivo per la quarta volta consecutiva nel palinsesto dell'Estate Fiorentina 2019.

Promossa e organizzata dall’Associazione Culturale Lucana Firenze, l’evento è un’opportunità d’immagine e comunicazione, dal forte impatto sociale, sia per le migliaia di turisti che coinvolge sia per la vasta comunità dei lucani in Toscana, parte integrante del tessuto socio-culturale fiorentino.

Una settimana di eventi, incontri, dibattiti dedicati al confronto culturale tra due comunità lontane ma non distanti, rievocando personaggi, storie e tradizioni. Una sorta di diario di bordo per raccontare la Basilicata non solo come terra di tradizioni popolari, ma anche come luogo di cinema, teatro, musica e giornalismo.

Luoghi e Istituzioni coinvolti

Comune di Firenze, Regione Basilicata, Galleria degli Uffizi, APT Potenza, oltre venti comuni lucani patrocinanti e numerose Associazione sul territorio, costituiscono un patrimonio istituzionale che, unito alla dimensione itinerante nei luoghi simbolo della città, rappresentano il punto di forza della kermesse. Un’opportunità che valorizza al meglio gli aspetti socio- culturali dell’intera manifestazione, sia in termini di partecipazione di pubblico che di visibilità.

Tutti gli eventi, distribuiti in vari luoghi della città (dopo l’inaugurazione alle Pavonieere, il Forte di Belvedere, il Museo degli Innocenti, Le Murate, La Limonaia di Villa Strozzi e un paio di luoghi schiettamente conviviali, La Loggia al Piazzale Michelangelo e l’Osteria del Porcellino), hanno come sfondo iniziative culturali ed enogastronomiche, con l’allestimento di un banchetto espositivo promozionale dell’Associazione e della Basilicata, in cui verranno distribuiti gadget e venduti prodotti tipici lucani

PROGRAMMA IV Edizione (passibile di incrementi)

Il collaudato format della rassegna prevede iniziative a 360° di arte, letteratura, cinema, musica, teatro ed enogastronomia, accomunate dal tema del confronto tra Firenze e la Basilicata. Ogni singolo evento, legato a una tematica specifica, avrà la finalità di promuovere attraverso i propri ospiti il territorio lucano nelle sua espressione artistica. Non mancheranno iniziative legate alla promozione sociale e alla cultura enogastronomica delle due Regioni.

SABATO 7 SETTEMBRE

LE PAVONIERE (Parco delle Cascine)

Festa d’inaugurazione

Si inaugura anche quest’anno a Le Pavoniere (Viale della Catena, 2, nel cuore del Parco delle Cascine):

ore 19.30 Saluti istituzionali a cura del Sindaco di Firenze Dario Nardella e del presidente dell’associazione culturale Lucana a Firenze, Avv. Luigi D’Angelo

ore 20.30 APERICENA

ore 21.15 Tributo a Mango a cura di Enea Platania

ore 22.45 DJ set con Miss Piggy Aka Jddj

DOMENICA 8 SETTEMBRE – FORTE DI BELVEDERE - Lucani nel mondo

ore 19.30 APERITIVO e presentazione del libro Rossa Terra mia di Vincenzo Castria e Ciro Candido

ore 20.30 FANGO. Voci di donne migranti concerto-spettacolo di e con Donatella Alamprese

LUNEDI 9 SETTEMBRE – MUSEO DEGLI INNOCENTI (Piazza della SS. Annunziata), Salone Poccetti – Arte e Cinema

ore 19.45 Vernissage della Mostra “Obiettivo BASILICATA"

ore 21.15 Presentazione del film Lucania – Terra sangue e magia di Gigi Roccati

MARTEDI 10 SETTEMBRE - MUSEO DEGLI INNOCENTI, Sala Lavabo- Gli Italiani dello sbarco sulla Luna

ore 17.00- Presentazione del libro Dalla Terra alla Luna di Renato Cantore

MARTEDI 10 SETTEMBRE – MURATE PAC (Piazza delle Murate)- Teatro

ore 20.30 Il Borgo racconta: la vicenda umana e poetica di Isabella Morra narrata attraverso lo stile di un cantastorie, di e con Erminio Truncellito

MERCOLEDI 11 SETTEMBRE – OSTERIA DEL PORCELLINO – Enogastronomia

ore 20.30 – CENA LUCANA, con specialità culinarie della terra dei sassi e dj set

GIOVEDI 12 SETTEMBRE – MURATE, CAFFÈ LETTERARIO “Basilicata profumo di donna”

ore 19.30 Presentazione del libro “La grande bugia” di Mauro Aliano

ore 20.30 APERICENA

ore 21.00 –Femmine un giorno, poi madri per sempre - Viaggio nell’universo femminile di De Andrè - Con Eva Immediato e Daniela Ippolito (arpa)

VENERDI 13 SETTEMBRE – LIMONAIA VILLA STROZZI “Basilicata open mind”

ore 19.30 Presentazione del libro Il morso della luna di Gianpiero Daniello

ore 20.30 APERICENA

ore 21.00 KRIKKA REGGAE show case e dj set a seguire

SABATO 14 SETTEMBRE- MUSEO DEGLI INNOCENTI, Sala Lavabo

ore 10.30 Tavola rotonda “Consapevolmente acqua", riflessioni su una gestione consapevole della risorsa idrica

SABATO 14 SETTEMBRE – LA LOGGIA, PIAZZALE MICHELANGELO

«Eccellenze Lucane»

Ore 19.30 Cocktail musicale con Enzo Mileo quartet in Canti e suoni della terra di Orazio

ore 21.00 – CENA DI GALA E PREMIAZIONE DELLE ECCELLENZE LUCANE

PROMOZIONE & OSPITI DELLE PASSATE EDIZIONI

Dal 2016 ad oggi la SETTIMANA LUCANA ha organizzato oltre quaranta performance live di musica, cinema, teatro, arte e letteratura coinvolgendo oltre cento artisti lucani e fiorentini e circa ventimila persone in location prestigiose e tanti artisti tra cui Rocco Papaleo, Mimmo Sammartino, Sergio Staino, I Tarantolati di Tricarico, Renanera, Danilo Vignola e Giò Di donna, Armando Lostaglio, Vito Mollica

PAGINA FACEBOOK

https://www.facebook.com/Associazione-Culturale-Lucana-Firenze-619026561577341/

LINK VIDEO PASSATE EDIZIONI

I EDIZIONE https://www.youtube.com/watch?v=DTnHUIC0Bas

II EDIZIONE – FIRENZE INCONTRA LA BASILICATA – TOSCANA TV - https://www.youtube.com/watch?v=QWd-1jckLEk

III EDIZIONE- PRESENTAZIONE TOSCANA TV - https://www.youtube.com/watch?v=ZSUo-V-mPd0

III EDIZIONE – QUASI RADIO - https://www.youtube.com/watch?v=jJ1Kudz6cno

III EDIZIONE - SUD ITALIA VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=WWd8D7elk1I

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze