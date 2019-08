Turismo, nuovi coordinatori per hotel e pubblici esercizi

Doppio cambio della guardia nella rappresentanza di Confesercenti Siena per le categorie Ho.re.ca. Andrea Ginestrini è da questa settimana il nuovo coordinatore provinciale delle strutture ricettive Assohotel, così come Michele Vitale lo è per i ristoratori e pubblici esercizi Fiepet. Ginestrini è imprenditore alberghiero attivo a Siena con due strutture ricettive (Executive hotel e Anghel); Vitale è chef e titolare nel capoluogo del ristorante “Michele”.

Alle loro nomine hanno proceduto gli imprenditori del Direttivo provinciale Assoturismo, il raggruppamento di categorie turistico-ricettive e della ristorazione presieduto da Anna Duchini, che è stato per l’occasione integrato da nuovi membri: Gaetano De Martino, Giovanni Carli, Andrea Bellandi, Raffaella Giglioni, Genziana Pompei (Fiepet pubblici esercizi), Sara Rubegni, Marilena Pallai, Maurizio Banchetti, Marzo Pagliai, Sabrina Lastrucci, Cristina Giulianini, Mario Olivo.

Fonte: Confesercenti Siena

