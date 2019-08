Ubriaco sfreccia in auto a oltre 150 km/h, via la patente

Aveva un tasso alcolemico di oltre il doppio rispetto al limite consentitoe stava sfrecciando a 157 km/h con la sua Bmw lungo un tratto di strada con limite fissato a 90 all'ora, ma è stato immortalato da un telelaser della polstrada e fermato poco dopo da una pattuglia.

L'automobilista è un 35enne fiorentino e per lui sono scattati il ritiro della patente con decurtazione di 16 punti e una multa da 500 euro per eccesso di velocità. E' accaduto questa mattina nei pressi di Albinia, in provincia di Grosseto.

