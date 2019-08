Lo sorprendono mentre spaccia cocaina, in casa 6mila euro. Arrestato 35enne

Nel corso della nottata i carabinieri di San Miniato hanno arrestato un albanese di 35 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo è stato sorpreso mentre cedeva, dalla propria auto, a un italiano di 28 anni, un involucro, in cambio di denaro, contenente una dose di un grammo di cocaina. I carabinieri hanno assistito alla cessione e hanno fermato i due. La successiva perquisizione a casa ha permesso di sequestrare, a carico dello straniero, più di 6mila euro in contante, ritenuti provento di spaccio. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato trattenuto presso il domicilio in regime detentivo, attesa delle determinazioni del Giudice

