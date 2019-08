Serie D 2019-20, ecco i gironi ufficiali delle toscane

Sono stati resi noti i gironi delle squadre toscane per il campionato 2019-20. Le società del granducato non sono tutte nel medesimo gruppo, ma in due divisi: nel Girone A si trovano anche squadre di Piemonte e Liguria, mentre nel Girone D squadre laziali e umbre.

Da segnalare il derby delle decadute Lucchese-Prato nell'A, mentre nel girone E la sfida da seguire è tra le pisane Tuttocuoio e Ponsacco. Di seguito la composizione, in grassetto le toscane.

Serie D - Girone A

Borgosesia, Bra, Caronnese, Casale, Chieri, Fezzanese, Fossano, Ghivizzano, Lavagnese, Ligorna, Lucchese, Prato, Real Forte Querceta, Sanremese, Savona, Seravezza, Vado, Verbania.

Serie D - Girone E

Aglianese, Albalonga, Aquila Montevarchi, Bastia, Cannara, Città di Foligno, Flaminia, Follonica Gavorrano, Grassina, Grosseto, Monterosi, Pomezia, Ponsacco, San Donato Tavarnelle, Sangiovannese, Scandicci, Sporting Trestina, Tuttocuoio.

