Torneo della Palla Grossa 2019 si terrà a Prato in Piazza del Mercato

L’Antico Torneo della Palla Grossa di Prato anche per l’edizione di quest’anno organizzata da La Platea di Roma in collaborazione con il Comune di Prato ed il Comitato dell’Antico Gioco della Palla Grossa si svolgerà in piazza del Mercato Nuovo in Prato nei giorni 6-7-8 e 12-13-14 settembre. Le semifinali vedranno sfidarsi il 7 Settembre alle ore 18.30 i Rossi di Santa Trinita e gli Azzurri di Santa Maria ed alle 21.00 i Gialli di Santo Stefano contro i Verdi di San Marco. Le due squadre vincitrici si contenderanno la vittoria del torneo nella finale del 14 Settembre alle ore 21.00. I biglietti delle partite avranno un costo di curva di 10 € e di tribuna di 12 € e potranno essere acquistati a partire dal 1° Settembre nello stand in piazza del Comune appositamente allestito e come l’anno scorso anche presso l’arena nei giorni delle partite (7 e 14 Settembre). Negli altri giorni l’evento ospiterà attività sportive ad ingresso gratuito organizzate con realtà territoriali come da programma di seguito: 6 Settembre dalle ore 19.00 Torneo Mini Beach Rugby in collaborazione con Gispi Rugby Prato 12 Settembre dalle ore 19.00 Torneo Beach Soccer in collaborazione con SSD Galcianese 13 Settembre dalle ore 19.00 Torneo Beach Rugby Femminile in collaborazione con Gispi Rugby Prato Femminile e FIR (Federazione Italiana Rugby) Comitato Toscana Durante le giornate dell’evento (6-7-8 e 12-13-14 Settembre) fuori l’arena saranno presenti la Fiera del Bisenzio organizzata dall’Ass. Piccoli Mercanti con stand commerciali, artigianato, hobbistica ecc. e l’area Street Food con birrifici artigianali e street food con specialità toscane e nazionali; entrambi gli eventi saranno ad ingresso gratuito.

Per info e biglietti: torneodellapallagrossa@gmail.com cell. +393737544792

Fonte: Palla Grossa

