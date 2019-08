Caduta materiali dal Ponte di Calafuria, ampliato transennamento su area demaniale

Nel primo pomeriggio di oggi è caduto dal Ponte di Calafuria una parte della copertura in plastica dei cavi elettrici.

Il Comune è in attesa degli esiti dei sopralluoghi e verifiche da parte di Anas, cui compete la responsabilità della manutenzione della strada e del ponte.

Nel frattempo i tecnici del Comune, cui compete invece la parte demaniale sottostante, sono immediatamente intervenuti con la Protezione Civile, Polizia Municipale e Vigili del Fuoco, per verificare che il transennamento effettuato lo scorso anno per delimitare l’area interdetta al passaggio e alla sosta dei pedoni fosse sufficiente. Come si ricorderà infatti nel 2018 il Comune aveva emanato già un provvedimento che interdice il passaggio e la sosta dei pedoni sotto il ponte e quel provvedimento è tutt'ora in vigore.

Poiché i materiali oggi sono caduti a una distanza maggiore del transennamento già presente, è stato effettuata una delimitazione più ampia e domani, insieme ai Vigili del Fuoco verrà fatto un transennamento con boe in acqua, in modo che le persone non arrivino all'area interdetta nemmeno via mare.

E’ fondamentale che le persone rispettino i divieti, non sostando nelle parti transennate e non spostando le transenne, per salvaguardare l’incolumità di tutti. In caso contrario tra l’altro, rischierebbero anche sanzioni in quanto come detto è in vigore una specifica ordinanza di divieto di passaggio e di sosta.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa

