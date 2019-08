A fuoco un trasformatore elettrico alla stazione di Vaiano

I vigili del fuoco del Comando di Prato e del distaccamento di Montemurlo sono intervenuti presso la stazione ferroviaria di Vaiano dove un trasformatore elettrico si era incendiato, probabilmente per il surriscaldamento. I vigili del fuoco, appena il personale RFI ha tolto la tensione, hanno provveduto allo spegnimento ed al monitoraggio con la termocamera, delle parti rimaste coinvolte. Non si segnalano problemi al traffico ferroviario in quanto la linea era già interrotta da alcuni giorni per lavori di manutenzione.

