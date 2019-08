Restauro della scalinata alla Basilica di San Miniato, Nardella: "Recupero importante, avanti con nuovi investimenti"

L’intervento effettuato in questa porzione di scalinata è stato minuzioso ed ha interessato le superfici lapidee, che sono state prima pulite con tecniche restaurative che hanno previsto anche l’uso di resine a scambio ionico e risciacqui con acqua demineralizzata nebulizzata a bassa pressione, e poi liberate dalle piante infestanti.

“Siamo molto orgogliosi di questo intervento che ha riguardato la grande scala binata in travertino, realizzata nel periodo di costruzione del viale dei colli e consegnata dal Poggi all’Ufficio d’Arte Municipale in data 28 luglio 1876 – ha detto l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi –. Il nostro impegno per questo monumento proseguirà con tanto di nuovi investimenti per andare avanti nei restauri di parti così antiche, così preziose e così belle di Firenze. Lanciamo per questo un appello per trovare nuovi investitori e aiutarci a completare il restauro”.

“Si tratta di un intervento di recupero prezioso, che ha riguardato anche la pavimentazione a mosaico e con ciottoli di fiume – ha aggiunto l’assessore ai lavori pubblici Alessia Bettini -. Voglio ringraziare gli uffici delle Belle Arti del Comune e la Fabbrica di palazzo Vecchio, parte integrante dei servizi tecnici del Comune, per portare avanti con tanta maestria e bravura interventi così importanti”.