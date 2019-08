Maltempo, codice giallo per temporali nelle zone interne orientali della Toscana

La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo, con validità dalle ore 13 fino alle 21 di oggi, martedì 13 agosto, per temporali previsti sulle zone interne orientali della Toscana in particolare in Casentino, Valdarno superiore, Valtiberina e Valdichiana. Le province interessate sono Arezzo, Firenze e Siena.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all'interno della sezione "Allerta meteo" del sito della Regione Toscana, all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Fonte: Regione Toscana

