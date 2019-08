Personale dei vigili del fuoco del distaccamento di Vecchiano e la squadra SAF della sede centrale sono intervenuti alle ore 14.30 circa in località Ripafratta e località Fosso del Mulino per il recupero di un cane. Il proprietario ha raccontato che il suo cane nel rincorrere un gatto è finito nel fosso non riuscendo più a salire. L’animale è stato recuperato dai vigili del fuoco con l’impiego di tecniche SAF consegnato al proprietario in buone condizioni di salute.

