Lavori rete idrica a Firenze: giorni, luoghi e modifiche al servizio

Informiamo i cittadini del Comune di Firenze che, a differenza di quanto comunicato in precedenza, l’intervento sulla rete idrica di via Cerretani relativo al cantiere di rinnovo della rete acquedottistica attivo, e che avrebbe dovuto tenersi in data 16 agosto, è stato suddiviso in due giornate diverse. Lunedì 19 agosto, dalle ore 8.00, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua ai civici dispari nel tratto della stessa via Cerretani da Piazza dell’Olio a Piazza di Santa Maria Maggiore.

Martedì 20 agosto, sempre dalle ore 8.00, sarà sospeso il servizio sul lato civici pari di via Cerretani, da via Zannetti a via dei Conti e fino al civico 66 compreso, e via Panzani fino all’incrocio con via del Giglio.

Abbassamenti di pressione potranno registrarsi nelle vie immediatamente limitrofe, soprattutto si piani alti e privi di autoclave. La situazione tornerà a normalizzarsi in entrambi i giorni tra la tarda mattinata ed il primissimo pomeriggio.

Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questi lavori creeranno loro.

Fonte: Publiacqua

Tutte le notizie di Firenze