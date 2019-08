Visita al carcere La Dogaia nel giorno di Ferragosto

La mattina di Ferragosto anche il consigliere comunale del Partito Democratico Lorenzo Tinagli sarà in visita al carcere della Dogaia insieme a una delegazione dei Radicali Prato per incontrare i detenuti e gli agenti della polizia penitenziaria e “per verificare di persona quale sia l’effettiva condizione di chi vive e lavoro all'interno del carcere” spiega Tinagli. “La situazione pratese al momento non risulta tra le più preoccupanti - aggiunge - in ogni caso l’attenzione resta alta e visite del genere consentono di avere il polso della situazione e di tenere alta l’attenzione su questo tema” conclude il consigliere del Pd.