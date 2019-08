Alla guida dell'auto ubriaco, patente ritirata: denunciato

È stato sorpreso dalla Polizia alla guida della propria auto ubriaco. Per questo un senese di 27 anno è stato denunciato.

Era notte fonda quando gli agenti delle Volanti della Questura di Siena hanno fermato, in una via del centro, per un controllo un uomo alla guida di un veicolo Mercedes.

L’uomo ha palesato da subito i classici sintomi di chi ha fatto abuso di sostanze alcooliche, come il forte alito vinoso.

Sottoposto all’alcooltest è risultato positivo per valori ben al di sopra dei limiti consentiti.

Gli agenti, pertanto, gli hanno ritirato la patente di guida e l’hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Il mezzo e stato poi affidato ad un conoscente del trasgressore, nel frattempo giunto sul posto.

Fonte: Questura di Siena

