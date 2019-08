Biblioteca 'B. Della Fonte', dall'inizio dell'anno quasi 8 mila prestiti

La biblioteca comunale “Bartolomeo Della Fonte” di piazza Don Milani si confermarsi il polo culturale per eccellenza del territorio e come ogni estate, durante la settimana di chiusura ferragostana, fa un bilancio delle proprie attività dei primi sei mesi dell'anno (gennaio - giugno). In tutto gli utenti iscritti sono 8043, solo quelli nuovi nei primi sei mesi di questo 2019 sono stati 275. Il totale dei prestiti in questo periodo è pari a 7791, in lieve calo rispetto al 2018. I libri sono ancora i più richiesti 6381, seguiti dai dvd 1245, dalle riviste 69, dai cd 44, dagli audiolibri 38 e dai cd rom 6. La biblioteca “Della Fonte “ ha un vasto patrimonio con ben 47730 libri, 2952 film in dvd, 608 cd musicali, cento audiolibri e 240 materiali multimediali vari. Sono 55 gli abbonamenti a riviste di vario genere (dalla Cucina italiana a Limes ecc..), mentre sono ben dieci i quotidiani che ogni giorno si possono leggere nelle belle sale della biblioteca. Tantissime le attività culturali svolte tra gli scaffali e promosse dalla “Della Fonte”: 13 incontri di promozione alla lettura per bambini, sette visite guidate con gli studenti delle scuole del territorio, un progetto di lettura ad alta voce “Per Diletto” e quattro incontri di preparazione alla serata dedicata ai 50 anni da Woodstock. E poi ancora nelle ultime settimane si è svolta nel parco di Villa Giamari la presentazione molto partecipata del libro “Le amiche della sposa” di Viviano Vannucci e lo spettacolo, dedicato ai 500 anni dalla morte del Genio di Vinci e ai 50 anni dall'allunaggio, “Leonardo e la Luna”, promosso con la Fondazione Parsec e il Cdse. Nove le postazioni computer dotate di stampante, grazie alle quali sono stati effettuati 4244 gli accessi ad internet.

« La biblioteca Della Fonte si conferma un servizio molto amato dai montemurlesi che la frequentano per studio o per accedere ai servizi di prestito e navigazione in internet - commenta l'assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero – Un punto di riferimento anche per le attività culturali per bambini e adulti come i laboratori di lettura creativi, le presentazioni editoriali e i dibattiti. Per tutta l'estate il parco di Villa Giamari sarà animato anche dal cinema sotto le stelle, mentre per l'autunno stiamo programmando un ricco calendario di incontri sul tema del benessere digitale e dell'informazione “corretta”».

Tra i libri più amati dai montemurlesi c'è “Storia di chi fugge e di chi resta: tempo di mezzo” di Elena Ferrante, seguito da “Donne che non perdonano” di Camilla Lackberg e da “Vuoto per i bastardi di Pizzofalcone” dello scrittore napoletano Maurizio De Giovanni. Tra i libri per bambini vince la classifica dei più richiesti “Diario di un guerriero: un'avventura Minecraft non ufficiale” di Cube Kid, seguito da “Diario di una schiappa, non ce la posso fare” e “Diario di una schiappa, una vacanza da panico” entrambi di Jeff Kinney. Tra i dvd per bambini più prestati ci sono Ralph Spaccatutto, Il Re Leone e Harry Potter e il prigioniero di Azkabar, mentre tra i dvd per adulti piaciono ancora Jurassic park, Billy Elliot e le avventure di Indiana Jones. Infine, tra gli audiolibri più richiesti ci sono “La camera azzurra”, “Jane Eyre” e “Il nome della rosa”.

Tantissimi, infine, i servizi offerti dalla biblioteca “Della Fonte” tra i quali vale la pena ricordare il prestito degli e-reader e dei tablet, il servizio “MediaLibrary online” che consente di scaricare gratuitamente nuovi e-book (per l'iscrizione e maggiori informazioni basterà rivolgersi al bancone della biblioteca).In questi giorni nell'atrio della biblioteca si trova un banchetto dedicato al tema delle vacanza con tanti spunti per viaggiare in Italia e nel mondo (vedi foto allegata)

Per saperne di più su questi e tutti gli altri servizi offerti dalla biblioteca basta recarsi alla “B. Della Fonte” (piazza Don Milani, 1) tel. 0574 558567 e-mail:biblioteca@comune.montemurlo.po.it. Ad agosto la biblioteca sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13.30, sabato chiuso. La settimana di Ferragosto dal 12 al 16 agosto chiusa del tutto; da settembre riprenderà l'orario regolare.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa

