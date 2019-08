Bundu (SPC): "Bene sostegno a popolo Saharawi, ma possa esprimerlo tutta la politica"

Queste le dichiarazioni di Antonella Bundu, capogruppo di Sinistra Progetto Comune e vice presidente della Commisione Pace, diritti umani e relazioni internazionali

"Dopo anni in cui, nonostante le richieste di alcuni consiglieri di porre l’attenzione sulla tematica del popolo Saharawi, è mancata una attenzione della amministrazione comunale per la loro condizione, abbiamo appreso positivamente dalla stampa di un incontro che c’è stato in Palazzo Vecchio tra la Presidente della Commisione Diritti Umani e pace e una delegazione di bambini saharawi ospitati dal Comune di Pontassieve.

Come vice presidente della Commissione, chiedo che la prossima volta sia informata tutta la Commissione o il Consiglio intero, affinché possano partecipare anche tutti gli altri commissari.

Chiederemo, alla ripresa dei lavori in Consiglio Comunale, che vengano riallacciati i rapporti con l'Associazione, così come fanno altri comuni toscani come quelli di Pontassieve e Sesto Fiorentino.

Discuteremo in Commisione Diritti Umani, Pace e Pari Opportunità le azioni concrete da assumere per esprimere la nostra vicinanza al popolo Saharawi e per confermare la volontà di recuperare rispetto alle mancanze del passato".

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

