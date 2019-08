Incidente a Peccioli, muore una donna di 47 anni

Una donna di 47 anni è morta in un incidente stradale avvenuto oggi nel Comune di Peccioli, sulla Sp11 provinciale delle Colline per Legoli, precisamente al km 27. Inutile l'intervento del personale del 118, la persona è morta sul posto. La donna era residente a Palaia. Un'altra persona è rimasta gravemente ferita. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Pisa. Al momento non è chiara la dinamica dell'incidente, né quanti veicoli sono coinvolti. La strada è stata chiusa intorno alle ore 13.30. Sul posto anche i carabinieri e la polizia municipale.

