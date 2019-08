Grande dolore a San Miniato per Laura Giannoni, scomparsa a 58 anni

È una dura notizia quella giunta oggi, mercoledì 14 agosto: è venuta a mancare dopo una malattia durata 9 mesi Laura Giannoni, madre del direttore di gonews.it Elia Billero. Il cordoglio della nostra redazione, di Radio Lady e Sei Sei Vintage va a tutta la famiglia, al marito di Laura Alessandro, alla sorella Vanna, a suoceri, cognati, nipoti e al resto dei parenti. Il direttore si è assentato per le ferie per seguire la mamma durante le fasi della malattia e vuole ringraziare la redazione, la dirigenza e i colleghi per la vicinanza in questo difficilissimo momento. Laura Giannoni, ritratta in uno scatto di due anni fa, è sempre vissuta nel centro storico di San Miniato e ha lavorato per tre decenni come impiegata principalmente in uno studio commercialistico di Santa Croce sull’Arno, oltre a una ultima breve parentesi a Empoli. Dalle 8 di domani, giovedì 15, la salma sarà esposta nella cappella della Misericordia di via Pietro Rondoni, i funerali si terranno invece nella chiesa di San Domenico venerdì alle 16. Verrà poi tumulata nel cimitero di via Catena.

