Morto il partigiano Sinibaldi Mario di Vaiano. Il cordoglio di ANPI Prato

La sezione ANPI di Vaiano annuncia, con grande tristezza, che è morto il Partigiano Mario Sinibaldi, 91 anni appena compiuti. La salma è esposta alle cappelle della Pubblica Assistenza di Vaiano, il funerale si terrà domani, 14 agosto, alle ore 15.00.

Il cordoglio dell'ANPI Prato:

Un altro grave lutto ha colpito l’ANPI di Prato, ci ha lasciati il partigiano Mario Sinibaldi di Vaiano. La presidente Angela Riviello, esprime alla famiglia il cordoglio di tutto il direttivo per la grave perdita e lo ricorda così. “La città perde un altro testimone della “Resistenza e dell’antifascismo”, la grande eredità che Mario ci lascia sarà per noi un punto di riferimento che porteremo nel cuore e ci aiuterà in questo difficile momento a contrastare i nuovi fascismi.

Fonte: ANPI Prato

