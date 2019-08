In Mugello, un lungo weekend 'pirotecnico'

Per Ferragosto occhi all'insù per non perdere i fuochi d'artificio al lago di Bilancino! A Marradi torna la “Notte delle Streghe” la festa del brivido e del divertimento,e poi tante escursioni e attività all'aperto nell'Appennino e nei rifugi nell'Alto Mugello, spettacoli di teatro e musica come "Made in Firenzuola" e “Bocca Scena”a Borgo San Lorenzo, nei musei mostre temporanee della rassegna “Fatto ad Arte” ma anche altre mostre, mercatini e tante sagre per deliziare il palato dei più golosi.

Per saperne di più: www.mugellotoscana.it

In primo piano

15/08 - FUOCHI SUL LAGO

Lago di Bilancino - ore 22,30

Una notte magica sul Lago per festeggiare Ferragosto con i fuochi d'artificio

E ASPETTANDO I FUOCHI...

Iniziative ed eventi a cura delle strutture ricettive di Barberino di Mugello

"Dal campo alla tavola...ai fuochi di artificio"Un intreccio di bellezza a marchio Mugello all'Azienda Latera:

dalle 19 alle 22.30 aperitivo presso Il Roventino, passeggiata ludica, tortellata campestre PlasticFree, posti seduti con panorama sullo spettacolo pirotecnico Strumenti e vinili 2.0 al Bahiacafé: dalle 19 aperitivo con musica di accompagnamento in attesa dei fuochi Apericena dalle 19,30 alle 21,30 alla Bottega di Bilancino Aspettando i fuochi al bar Gigi:

dalle 18,30 lasagne e bollicine

Tutte le info sul programma: www.comunebarberino.it – www.mugellotoscana.it

17/08 – LA NOTTE DELLE STREGHE La rivincita del male

Marradi

Torna la notte più magica dell’anno: la travolgente notte delle streghe trasformerà ancora una volta l’intero paese in un mondo fantastico, con scenografie artistiche, figuranti, attori e spettacoli dal vivo. Gli spettacoli invece avranno inizio alle ore 20.30 con la sfilata di tutti i personaggi, attori, figuranti e ballerini lungo le vie centrali del paese, prima di raggiungere le varie postazioni che cominceranno quindi ad animarsi, proseguendo fino alle ore 24.00. Info: Pro Loco Marradi tel. 055 8045170 – www.pro-marradi.it

FATTO AD ARTE – mostre temporanee all'interno dei musei del sistema, con esposizioni di opere e dimostrazioni di artisti, artigiani e professionisti. Le mostre sono visitabile negli orari di apertura di ogni singolo museo.

Fino al 22/08 – “Matera. Non solo sassi” Museo dei Ferri Taglienti a Scarperia e San Piero

Fino al 1°/09 – “Il Messale restaurato” Museo delle Genti di Montagna a Palazzuolo sul Senio

Fino al 31/08 - “Acqueforti, xilografie, linoleumgrafie, natura incisa” Museo del Paesaggio

Storico dell'Appennino a Badia di Moscheta, Firenzuola

Fino al 1°/09 - “Dallo scalpellino allo scultore” al Museo della Pietra Serena a Firenzuola. Info: 055 84527209 – www.mugellotoscana.it

Nei rifugi del Giogo-Casaglia:

ESTATE A MOSCHETA

Firenzuola, Badia di Moscheta

Giovedì 15/08 – A ferragosto tutti al fiume ritrovo presso il museo alle ore 10,30

Suggestiva escursione lunga la selvaggia Val d'Inferno fino al Torrente Rovigo. Ritrovo con le Guide presso il Museo di Moscheta; pranzo a sacco e bagno nel fiume. Rientro ore 16,30-17 alle ore 21.30 Proiezione del documentario "La Regina di Casetta" nel Chiostro della Badia - ingresso gratuito.

Per info e prenotazioni scrivere a museo.moscheta@gmail.com o mandare un messaggio a Claudia al 3334446351 e sarete ricontattati.

17 e 18/08 -TREKK D'ESTATE TRA FAGGI E BORGHI DEL PARCO GIOGO-COLLA DI

CASAGLIA (Firenzuola, partenza da Badia di Moscheta)

Avventuroso e rinfrescante trekking estivo immersi nell’Area Demaniale Giogo-Colla di Casaglia, due giorni nei boschi dell'Alto Mugello con pernottamento presso il Rifugio Casa al Giogo. Per info e prenotazioni: FB Museo del Paesaggio Storico dell’Appennino di Moscheta tel. 055 8144304/333 444 6351 - museo.moscheta@gmail.com

ESTATE AL RIFUGIO CASA AL GIOGO

Firenzuola, presso Rifugio Casa al Giogo

Giovedì 15/08 - pranzone di ferragosto e spettacolo circense per bambini Sabato 17/08 – camminata con le caprette a Monte Altuzzo e cena al rientro

Domenica 18/08 - Novelle, stornelli e balli dalla tradizione orale della Valdisieve a seguire pizzata. E' possibile pernottare presso il rifugio in camerate o camere triple a prezzi modici Per info e prenotazioni : 055 8144173 333 8458770 - info@casaalgiogo.it

ESTATE AL RIFUGIO I DIACCI

Palazzuolo sul Senio, presso Rifugio I Diacci

Giovedì 15/08 – Pranzo di ferragosto

Domenica 18/08: ore 15.30 "O Caterina...cantaci I'toro di Massalto" Musica dal vivo ricordando Caterina Bueno con i disertori e dalle ore 18 “Notte da lupi” chiaccherata sull'ecologia del lupo ed escursione notturna con wolf houling alle 21. Visitabile fino al 18 agosto Naturalmente Satira mostra di illustrazioni umoristiche sui temi di ambiente, ecosistema e salute di Lorenzo Vannini. Info: www.rifugioidiacci.it

altre escursioni trekking

14/08 - STRA' STELLATA

Marradi, ritrovo presso Passo dell'Eremo “Ca'Nove” ore 19

passeggiata in notturna di 3 ore circa, difficoltà media, lunghezza 6,2 km. All'arrivo sarà offerta la cena. Per info e prenotazioni: 335.8163128 oppure 393.1526839

18/08 - I MULINI E LA CASCATA DEL ROVIGO

Firenzuola

Risalita della selvaggia Val di Rovigo. Visita alla cascata e bagno alla Pozza della Lastra Info: www.trekkingmugello.com - 339 8127890

Teatro e musica all'aperto

14/08 – MIF FESTIVAL

Firenzuola

Made In Firenzuola: concerto, spettacolo e cabaret

Info: 055 8199477 - www.firenzuolaproloco.webnode.it

15/08 - "VINO DIVINO" per BOCCA SCENA Itinerant Food&Theatre

Borgo San Lorenzo, Sagginale

Spettacolo teatrale di e con Marco Paoli e degustazione

Info e prenotazioni: 370 3092227

fino al 18/08 - PRO E CONTRA DOSTOEVSKIJ

Firenzuola, Passo della Futa, Cimitero militare germanico - ore 18,00

Drammaturgia originale ispirata all’opera di Fëdor Dostoevskij e in particolare ad alcuni frammenti del racconto 'Il sogno di un uomo ridicolo' e ad alcune scene del romanzo 'I fratelli Karamazov'. Info: 334 9553640 - www.archiviozeta.eu

18/08 – VI STUDIO LIRICO RUFINA FESTIVAL

Scarperia e San Piero, Palazzo dei Vicari ore 21

Concerto lirico a cura dello Studio Lirico di Rufina. Ingresso libero.

Info: https://www.prolocoscarperia.it/evento/vi-studio-lirico-rufina-festival/

Visite guidate, mostre e appuntamenti culturali

15/08 – CASA DI GIOTTO visita guidata gratuita

Vicchio, Vespignano, Museo Casa di Giotto ore 17.30

Info: 328 5990920 – 348 9172065 - www.dal leterredigiottoedellangelico.it

fino al 18/08 – OMAGGIO A LEONARDO

Vicchio, Museo Casa di Giotto

Mostra collettiva di pittura e scultura a tema libero, aperta a tutti gli artisti del mondo.

Info: 328 5990920 - www.dalleterredigiottoedellangelico.it

fino al 8/09 – "ANATOMIE", mostra personale di DONATELLA SPAZIANI

Borgo San Lorenzo, Villa Pecori Giraldi, Chini Contemporary

Seconda mostra di respiro internazionale che al CHINI CONTEMPORARY.Risultato di una profonda riflessione svolta dall’Artista in occasione di un proficuo dialogo con Alessandro Cocchieri intorno al saggio di Theodor W.Adorno “Minima Moralia – meditazioni della vita offesa”. Visitabile dal giovedì alla domenica: 9-13 e 15-19 Info: 055 8456230 – www.chinimuseo.it

fino al 6/10 – 46° MOSTRA DEI FERRI TAGLIENTI “Le Coltellerie di Scarperia:tradizioni e innovazioni”

Scarperia e San Piero, Scarperia, Palazzo dei Vicari

46^ edizione della mostra dal titolo “Le Coltellerie di Scarperia: tradizione e innovazioni", visitabile in orario di apertura del museo. Info: 055 8468165 - www.prolocoscarperia.it

CENTENARIO DEL TERREMOTO DEL MUGELLO 29 GIUGNO 1919

- Domenica 18/08 a Borgo San Lorenzo, presso il circolo di Casaglia: serata in ricordo del tragico evento che ha colpito il Mugello. Dalle ore 20 interverranno ospiti, esperti in geologia e storia appassionati del territorio, tra i quali il Dott. Fabiano Gamberi, ricercatore ISMAR e CNR e il giornalista e scrittore Aldo Giovannini.

Info: 3398740786 oppure 333 9541248

- Fino a giovedì 31/10 a Borgo San Lorenzo, Villa Pecori Giraldi:

Mostra “Memoria e Scienza” con esposizione di strumentazione storica per la rilevazione sismica.

La mostra sarà visitabile gratuitamente dal venerdì alla domenica fino al 31/10

17/08 – CONFERENZA “GALILEO GALILEI E I MEDICI”

Palazzuolo sul Senio, Oratorio dei Santi Carlo e Antonio, ore 18

Il professore Giovanni Cipriani docente di Storia della Toscana all'Università degli studi di Firenze, sarà il relatore della conferenza "Galileo Galilei e i Medici".

Manifestazioni gastronomiche nell'Alto Mugello

14 e 15/08 – SAGRA DEL FERRAGOSTO

Palazzuolo sul Senio

Stand gastronomico e mercati per il paese Info: www.prolopalazzuolo.it

14, 15 e 18/08 – SAGRA DEL CINGHIALE

Marradi, mercato coperto

Evento gastronomico annuale presso il Mercato Coperto - dalle ore 19.00

A cura di Soc. Sportiva "La Crespinese"

14 e 15/08 – SAGRA DELLA POLENTA

Firenzuola Loc. traversa

cena del sabato, pranzo e cena della domenica. Musica da ballo presso Area verde Traversa. A cura di AS Alto Santerno Traversa

Info: m.lecami@libero.it -34005005451

14 e 15/08 – SAGRA DEL TORTELLO

Firenzuola, Loc. Piancaldoli tradizionale sagra paesana dove i protagonisti sono i tortelli. Mercoledì 14 apertura stand ore 19, serata musicale con l'orchestra di Stefano Linari. Giovedì 15 apertura stand ore 12 e 19, serata con Nearco e dj Sumby. A cura di Proloco di Piancaldoli Info: info@piancaldoli.it

15/08 - FESTA DELLA BIRRA

Firenzuola, Loc. Covigliaio

A cura di ASD Covigliaio. Info: 055 819020

Mercatini e altro

14/08 - APERILOCO E MUSICA

Scarperia e San Piero, Parco Antonio Berti a San Piero a Sieve

Ogni mercoledì fino a fine estate, cocktail, feste e musica all'area feste

Cocktail and Dj dalle 21.30 @Parco Antonio Berti Info: 055 8487241 - www.prolocosanpieroasieve.it

fino al 15/08 - FESTA DEL SANTO PATRONO Borgo San Lorenzo, Foro Boario

fino al 15 agosto, ristorante, pizzeria, musica e cocomerata Info: 055849661 - www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it

17/08 – MERCATO A VICCHIO ogni terzo sabato del mese

Vicchio, Piazza della Vittoria

Mercato, artigianato e antiquariato.

Info: www.comune.vicchio.fi.it

18/08 – MERCATINO PICCOLO ANTIQUARIATO

Dicomano, centro storico mercatino del piccolo antiquariato e opere del proprio ingegno. Info: www.comune.dicomano.fi.it

Eventi in arrivo:

23/08 – Aperitivi sui merli, Scarperia e San Piero (Palazzo dei Vicari)

25/08 – Corri Firenzuola Mini Trail dei tabernacoli, Firenzuola

25/08 – Raduno auto d'epoca Svarvolati Mugello, Barberino di Mugello

Per consultare il programma completo degli eventi nel Mugello e per gli approfondimenti: www.mugellotoscana.it

'CINEMA SOTTO LE STELLE'consulta gli appuntamenti in Mugello a questo link:

https://www.mugellotoscana.it/it/info/news-e-comunicati/933-from-25th-06-to-29th-08-cinemaunder-the-stars.html

In questa newsletter sono segnalati gli appuntamenti comunicati e pervenuti direttamente all'Ufficio Turismo dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello: tel. 055 84527185 turismo@uc-mugello.fi.it

Tutte le notizie di Borgo San Lorenzo