Pronto soccorso, Lega: "Gravi carenze, fallimento Saccardi"

"Hanno ignorato per anni le nostre segnalazioni e denunce sulla mancanza di personale sanitario, e oggi ci ritroviamo con persone che devono attendere anche 8 ore per una sutura, come accaduto al pronto soccorso di Lucca. Le assunzioni dei nuovi medici si sono rivelate per quel che erano: solo uno spot, perché ne sono entrati in servizio pochissimi rispetto ai 147 che mancavano ad aprile - dicono la capogruppo della Lega in consiglio regionale, Elisa Montemagni, e il Portavoce dell’opposizione, Jacopo Alberti - intanto le persone aspettano 7 o 8 ore, con il rischio di morire come accaduto a Joann Zinkand a Pistoia. È un fallimento delle politiche sanitarie dell'assessore Saccardi e del Governatore Rossi".

"È evidente che c'è una carenza di personale gravissima, come dimostrato dall'insana idea di chiedere ai medici del 118, in servizio sulle ambulanza della Asl Toscana Centro, di fare i 'tappabuchi' in pronto soccorso. In questi ultimi due giorni hanno scioperato, e vogliamo esprimere la nostra solidarietà a loro e a tutto il personale sanitario che comunque sta lavorando anche sotto organico per mantenere dei livelli di assistenza adeguati. L'Asl è allo sbando. Non è demansionando dei professionisti del soccorso e mettendoli a fare ricette che si risolve il problema. Siamo al limite - concludono i due esponenti della Lega - il sistema sta collassando, per la mancanza di prospettiva dell'assessore regionale e di chi ha

governato questa Regione per anni. Stiamo raccogliendo tutte le segnalazioni dai territori di questo periodo per preparare un’interrogazione sui servizi dei pronto soccorso della Toscana. I medici non vanno in vacanza, e nemmeno la politica".

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Toscana