Project stadio, Comune di Empoli cerca soggetto per la valutazione economica

Il Comune di Empoli ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per individuare un soggetto esterno a cui dare l’incarico per la procedura di valutazione economica e giuridica della proposta di project- financing - ai sensi dell’art.183 del codice dei contratti - relativa alla riqualificazione e ristrutturazione dello Stadio Comunale ‘Carlo Castellani’.

Al fine di procedere alla valutazione della fattibilità tecnico-economica e del pubblico interesse della proposta, occorre un esame approfondito del progetto sotto il profilo non solo tecnico ma anche economico, finanziario e legale che il Settore Tecnico del Comune di Empoli non è in grado di effettuare.

Il Dlgs 50/2016 (all’art 31 comma 11) prevede appunto che il Responsabile Unico del Procedimento, possa, in questi casi, essere “supportato” da soggetti esterni, aventi specifiche competenze di carattere tecnico/economico/amministrativo, organizzativo e legale scelti nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica dettate dal Codice dei contratti pubblici.

Per il servizio di supporto è stata stimata una spesa complessiva di € 35.000,00 oltre IVA.

La documentazione dovrà pervenire al Comune di Empoli, ufficio Lavori Pubblici, entro e non oltre le ore 15.00 del 16 settembre 2019.

Tutta la documentazione è disponibile sul sito web del Comune di Empoli, questa la pagina.

Fonte: Comune di Empoli - ufficio stampa

