Un caso di violenza sessuale su una ragazza sta scuotendo l'Empolese Valdelsa. Una giovane sarebbe stata stuprata in auto da tre ragazzi, i quali la avrebbero ripresa con un cellulare.

A riportare la notizia è Il Corriere Fiorentino, secondo cui la giovane - residente nell'Empolese Valdelsa - avrebbe già sporto denuncia alla polizia del commissariato empolese alcuni giorni fa.

I fatti sono avvenuti quindi nella prima quindicina di agosto e sono da far accapponare la pelle.

La ragazza era in auto con tre giovani, descritti come persone al di sotto dei ventisette anni e di nazionalità italiana. Doveva essere riaccompagnata a casa, nelle vicinanze di Empoli.

A un certo punto il guidatore avrebbe spento la macchina in una zona appartata e i tre avrebbero molestato e poi violentato la ragazza. Il tutto sarebbe avvenuto sotto lo sguardo della telecamera di uno smartphone, perché i tre presunti stupratori avrebbero ripreso tutto con il cellulare.

Come detto, la vittima si sarebbe presentata in piazza Gramsci pochi giorni fa e gli agenti avrebbero fatto pervenire il tutto alla Procura di Firenze. Nei giorni scorsi la polizia empolese si sarebbe attivata andando a perquisire la casa di un ragazzo residente in provincia di Firenze, al quale sarebbe stato sequestrato proprio il cellulare.

Altri due ragazzi, residenti tra il Pisano e l'Empolese, sarebbe stati raggiunti da una visita di altri agenti. Anche in quei casi, i cellulari sono entrati nel mirino dei poliziotti. Dalla Procura attendono l'esito delle perquisizioni. Al vaglio anche le chat della vittima con alcune amiche, alle quali avrebbe raccontato la violenza.

