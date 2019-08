Urta un’auto in sosta e si dà alla fuga, rintracciato dalla municipale

Ha sbattuto contro un’auto in sosta danneggiandola e dopo si è allontanato pensando di farla franca. Ma è stato rintracciato dalla Polizia Municipale che l’ha multato. L’episodio risale alle prime ore della mattina di sabato. Intorno alle 5 un’auto ha urtato un’altra vettura in sosta in via della Pergola e si è allontanato senza fermarsi. La pattuglia della Zona Centrale incaricata dei rilievi ha ricostruito l'accaduto anche grazie alle immagini delle telecamere: l'auto, dopo l'incidente, da via della Pergola si è diretta verso via de’ Pucci, Borgo San Lorenzo, piazza dell’Unità, piazza della Stazione, via dello Statuto per poi far perdere le tracce nella zona di via Galluzzi. Gli agenti sono riusciti a risalire al proprietario tramite la targa, un 24enne peruviano residente in un comune vicino. Gli agenti hanno chiesto supporto ai colleghi della Polizia Municipale locale e insieme sono andati presso l’abitazione del giovane. Il 24enne ha ammesso di aver provocato l’incidente e di essersi poi allontanato.

Ieri l’epilogo delle vicenda. Per lui sono scattati due verbali: il primo da 562 euro per l’urto contro un veicolo in sosta, il secondo da 303 euro con taglio di 4 punti patente per essersi allontanato senza lasciare i propri dati. Adesso il proprietario dell’auto parcheggiata potrà chiedere il risarcimento del danno direttamente all’assicurazione del responsabile.

