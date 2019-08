Cade da un sentiero nel Modenese, ferita 68enne toscana

Una 68enne residente in Lucchesia è rimasta ferita dopo una caduta da un sentiero in Emilia. La donna si trovava all'Alpicella delle Radici, in provincia di Modena, col marito e il cane, quando è caduta e si è procurata una sospetta frattura della caviglia destra. È stata soccorsa dai tecnici del Soccorso Alpino Emilia-Romagna della stazione Monte Cimone. Sul posto, verso mezzogiorno, è intervenuta una squadra del Saer affiancata dai colleghi del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, di stanza all'Abetone. Raggiunta e stabilizzata, la donna è stata portata in barella fuori dal bosco dove, visto l'ambiente impervio, è intervenuto l'elisoccorso. La 68enne si trova in ospedale a Pavullo nel Frignano ma non è in gravi condizioni.

Tutte le notizie di Lucca