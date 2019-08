Sorpresa a Firenze, David Beckham e famiglia turisti in centro

David e Victoria Beckham in giro per Firenze con i figli. Chi li ha scorti tra le vie del centro ha strabuzzato gli occhi, ma l'ex centrocampista di Milan e Manchester United e l'ex Spice Girls sono in vacanza in Toscana.

A testimoniarlo sono le foto dello stesso David Beckham. L'inglese, che ha abbandonato da poco i campi da calcio, era in vacanza in Puglia con la famiglia, poi si è diretto a Firenze e lì si è ritratto in due selfie con i figli.

I Beckham inoltre sono stati 'pizzicati' in alcuni locali del centro di Firenze e si sono resi disponibili per foto e autografi. Con buona pace dei tifosi della Fiorentina, dato che uno dei figli aveva indosso la maglia rossonera del Milan.

Tutte le notizie di Firenze