Publiacqua informa i cittadini del Comune di Firenze che i tecnici, in collaborazione con la Polizia Municipale, sono intervenuti ieri sera su una perdita sulla condotta principale di Viale Redi. Per i necessari lavori di messa in sicurezza della zona e poi di inizio riparazione è stato necessario operare un restringimento di carreggiata.

Fonte: Ufficio stampa

