Proseguono i controlli della Municipale sulla presenza dei caddy, i mezzi elettrici utilizzati per i tour turistici. Nella giornata del 14 agosto una pattuglia del reparto zona centrale ha fermato quattro caddy senza clienti a bordo. Due sono stati sanzionati per mancato uso delle cinture, uno per mancata ostensibilità del certificato assicurativo e uno per omessa presentazione alla visita di revisione, per un totale di circa 400 euro.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

