Cinque ragazzi trascinati al largo dalla corrente: lieto fine, applausi in spiaggia a Viareggio

Un'intera distesa di bagnanti è rimasta con il fiato sospeso per cinque ragazzi in difficoltà, trascinati dalla corrente al largo delle acque di Viareggio. Il gruppo di giovani infatti aveva esaurito l'energia per poter tentare di combattere la corrente. E' intervenuta nel salvataggio la guardia costiera, e un bagnino a nuoto.

L'operazione di salvataggio non è stata semplice a causa delle onde ma infine, tutti e cinque, sono tornati a riva stanchi e impauriti. Il loro ritorno sul bagno asciuga ha sciolto la tensione di tutti i bagnanti presenti sulla spiaggia che si sono uniti in un grosso applauso per i soccorritori e gli stessi ragazzi.

