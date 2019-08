Controlli sulle ferrovie nella settimana di Ferragosto: 2 arresti e 7 denunce

Nella settimana di Ferragosto la Polfer ha effettuato oltre 2mila controlli con un bilancio di 2 arresti e 7 indagati. La polizia ha inoltre trovato 4 minorenni senza accompagnamento di adulti tra Firenze e Pistoia, provvedento a restituirli alle famiglie o alle comunità per minori.

Le denunce ammontano a 7, con accuse di porto abusivo di oggetti atti ad offendere, possesso ingiustificato di arnesi per lo scasso, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

Fra gli arresti si trova un 50enne, originario della Campania, a Pisa. L'uomo è stato segnalato a seguito del furto di uno zaino. A Viareggio è finita in manette anche una 32enne croata. Avrebbe dovuto scontare una pena di 11 anni per una serie di furti commessi al centro nord ma la donna, in stato di gravidanza, è stata scarcerata.

