Corso base di ecografica infermieristica con Opi Firenze Pistoia

Tornano i corsi formativi di Opi Firenze Pistoia, ecco la seconda giornata prevista mese di settembre.

Giovedì 12 settembre in via Pierluigi da Palestrina 6 a Firenze, nell’aula Calamandrei dalle 8.30 alle 17.30 avrà luogo la quarta edizione del corso base di ecografia infermieristica: accesso vascolare in dialisi. I crediti Ecm previsti sono 12,8. Gli obiettivi generali riguardano il conoscere e provare l’uso dell’ecografo per l’incannulazione venosa periferica; conoscere le caratteristiche ecografiche e specifiche delle Fav native e protesiche. L’obiettivo Ecm invece riguarda i contenuti tecnico professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica e malattie rare.

I docenti presenti saranno: Francesco Rossi (responsabile Giant), Walter Dorigo (professore associato, chirurgia vascolare, Aou Careggi), Leonidas Azas (dirigente medico, chirurgia vascolare, Aou Careggi), Laura Paperetti (dirigente medico, chirurgia vascolare Aou Careggi), Daniele Giannerini (infermiere, nefrologia e dialisi, Aou Careggi), Mirco Pertici (infermiere, nefrologia e dialisi, Aou Careggi), Stefano Troiani (infermiere, nefrologia e dialisi, Aou Careggi); Leonardo Martelli (infermiere, dialisi, Ifca Firenze); Deborah Pescini (infermiere, nefrologia e dialisi, Pontedera).

Il programma prevede alle 8.15 la registrazione dei partecipanti, alle 8.30 la presentazione del corso a cura di Francesco Rossi. La prima sessione s’intitolerà la “tecnica ecografica” e riguarderà alle 8.40 la fisica degli ultrasuoni, poi lo strumentario: ecografo, sonde e loro funzionamento e diversità di uso, a seguire anatomia normale ed ecografica dei vasi del braccio (vene, arterie, artefatti, trombosi, flogosi) e si concluderà alle 10.30 con l’ecografo nella pratica quotidiana. Inizierà quindi la prima sessione pratica: “La valutazione ecografica dei vasi”. Alle 11 si tratterà di eco-fisiologia di vene e arterie: dimostrazione sui vasi dei discenti; eco-fisiologia dei vasi arterializzati, presenza di 2 pazienti con Fav, disponibili per dimostrazione. La seconda sessione s’intitolerà l’ecografia a servizio dei pazienti. Alle 12.30 sarà si affronterà il tema “Panoramica delle aree assistenziali dove l’ecografo trova utilizzo nella pratica assistenziale”. Poi la pratica clinica in sala dialisi: funzioni utilizzate, obiettivi, razionale operativo.

Alle 13 verrà fatta la pausa pranzo. La terza sessione avrà il titolo di “La puntura eco guidata in emodialisi”. Alle 14 si parlerà di tecniche di puntura eco guidata. La quarta sessione pratica avrà il titolo “La puntura eco guidata in emodialisi”. Alle 15 si parlerà della check list delle cose da fare prima di cominciare un’ecografia, poi prove di puntura in eco guida e infine applicazioni delle funzioni di base di puntura in eco guida con l’utilizzo di cosce di tacchino. Alle 17 discussione guidata e a seguire alle 17.30 verrà fatto il test Ecm e di gradimento.

La partecipazione è riservata agli infermieri, l’iscrizione è obbligatoria e da effettuarsi tramite il gestionale Tom: https://tom.opifipt.it/. Il contributo iscrizione per gli iscritti Opi Firenze Pistoia è di 20 euro e per gli iscritti altri Opi è invece di 40 euro. Il pagamento è da effettuarsi tramite bonifico bancario Banca Intesa Sanpaolo Iban IT07K0306913837100000000554; causale Corso 2019.02 - indicare nome, cognome e data del corso. Si ricorda che la copia della ricevuta deve essere inviata per mail a protocollo@opifipt.it almeno una settimana prima della data del corso. L’iscrizione si intende perfezionata solo al ricevimento della ricevuta di pagamento, in mancanza non sarà possibile la partecipazione al corso.

Fonte: Ufficio stampa

