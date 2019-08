Furto di carburante, due giovani in manette: 6 taniche di gasolio e attrezzi da scasso sull'auto

Due ragazzi residenti a Pescia sono stati arrestati a Ponte Buggianese dalla squadra mobile di Montecatini, per furto aggravato e denunciato per possesso di attrezzi da scasso.

I due, un 23enne e un 26enne entrambi di origine rumena, erano a bordo della loro auto quando si è presentato l'alt dei militari. Durante il controllo, sono stati trovati in possesso di 125 litri di gasolio suddiviso in sei taniche, e attrezzi da scasso. Il gasolio sarebbe stato prelevato da un escavatore che si trovava all'interno di un cantiere in via Piaggione a Ponte Buggianese.

Il combustibile è stato restituito alla macchina operatrice e i due, una volta arrestati, si trovano adesso ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.

