Lite si trasforma in tragedia, duplice omicidio a Messina: una delle vittime abitava in Toscana

Una lite si è trasformata in tragedia a Messina. La diatriba ha provocato un duplice omicidio e un altro uomo ferito. Hanno perso la vita zio e nipote, rispettivamente Antonino e Fabrizio Contiguglia. Quest'ultimo era residente da anni in Toscana.

I fatti sono avvenuti a Ucria a partire da mercoledì quando un catanese arrivato a Messina in vacanza, Salvatore Russo, avrebbe parcheggiato la sua macchina nel posto disabili utilizzato da un parente delle due vittime. Quel giorno tutto si è risolto dopo una lite ma, Antonino Contiguglia, con precedenti penali per criminalità organizzata, avrebbe guidato una vendetta nei confronti di Russo creando così la seconda lite sfociata in omicidio.

Fra i Contiguglia, il loro nipote e Russo, è uscita fuori una pistola calibro 7.65 che avrebbe presumibilmente fatto fuoco verso i tre parenti. Zio e nipote sono deceduti sul colpo, l'altro nipote è rimasto ferito ma le condizioni sembrerebbero essere stabili. Dopo l'interrogatorio al sospettato omicida Russo, domani verrà svolta l'udienza di convalida nei suoi confronti. Adesso nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto a Messina.

