Parapendio precipita nel Valdarno: grave il pilota 50enne

Un 50enne di Impruneta è precipitato col parapendio in zona Croce di Massanera nel territorio comunale di Reggello a Ferragosto. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio, intorno all'ora di cena. L'area è nota per essere meta di escursionisti ma anche di appassionati di volo senza motore. Da quanto ricostruito dai carabinieri l'uomo era in compagnia di alcuni amici, anch'essi appassionati di volo. Durante la fase di atterraggio ha perso il controllo per cause ancora da chiarire cadendo a terra da alcuni metri. È stato soccorso dal 118 ed era vigili mentre è stato trasportato al cto di Careggi. Avrebbe riportato varie fratture ed è ricoverato nel reparto di terapia intensiva.

Tutte le notizie di Reggello