Di notte rovescia e danneggia scooter in sosta, ma un passante lo vede e chiama la polizia. Protagonista è un torinese di 36 anni che è stato denunciato. È accaduto intorno alla mezzanotte in viale Lavagnini a Firenze. Tre i motoveicoli chiaramente danneggiati. L'uomo era in compagnia della sua ragazza

