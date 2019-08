Ha vinto la Selva, ma che Palio! Oggi, venerdì 16 agosto, il Palio dell'Assunta è andato alla Selva, col cavallo scosso. Remorex ha beffato tutti, soprattutto il Bruco, e nel giro di quaranta giorni ha regalato un'altra emozione al fotofinish al Palio di Siena. Se il 2 luglio fu la Giraffa a vincere all'ultima curva, stavolta è stata la Selva, tornata al successo dopo quattro anni, al trentottesimo in totale. Giraffa e Selva, però, hanno un filo rosso che le unisce: Giovanni Atzeni detto Tittia.

Il fantino è rimasto scosso al secondo giro alla curva di San Martino, ma è lì che Remorex ha tirato fuori tutta la sua forza. La progressione all'ultimo giro, specie tra San Martino e il Casato, gli ha permesso di superare tutti e di vincere per pochissimi centimetri, di 'corto muso' come si dice in questi casi.

Per il Bruco la beffa è stata atroce. Andrea Mari, come Jonatan Bartoletti a luglio, ha fatto una carriera da applausi, andando in testa quasi da subito e dominando fino a tre metri dall'arrivo. Il duello con Remorex non è andato a buon fine, ma il peggio doveva ancora arrivare: Brio e i contradaioli del Bruco hanno invaso piazza del Campo sicuri della vittoria, ma tardava ad arrivare la bandiera della contrada gialloverde al Palazzo. Quando, dopo pochi secondi, è apparsa quella della Selva, la piazza è esplosa in un 'oooh' di stupore e i selvaioli hanno pianto lacrime di gioia.

Da segnalare che si tratta, seppur da scosso, della settima vittoria in trentatré palii per Tittia, che ha fatto cappotto trionfando sia a luglio che a agosto. Adesso entrerà nel duomo di Siena con il vero protagonista, Remorex. Un cavallo che è un'arma da guerra, dato che ha vinto da scosso il suo secondo Palio, una statistica (due palii vinti da scosso su tre disputati) che lo porta nell'Olimpo.

Palio dell'Assunta, i cavalli e i fantini

Istrice - Oppio, Andrea Coghe detto Tempesta

Drago - Tornada, Federico Arri detto Ares

Torre - Violenta da Clodia, Jonatan Bartoletti detto Scompiglio

Selva - Remorex, Giovanni Atzeni detto Tittia

Bruco - Schietta, Andrea Mari detto Brio

Chiocciola - Una per Tutti, Francesco Caria detto Tremendo

Onda - Porto Alabe, Carlo Sanna detto Brigante

Aquila - Tottugoddu, Stefano Piras detto Scangeo

Oca - Unidos, Antonio Siri detto Amsicora

Pantera - Tabacco, Luigi Bruschelli detto Trecciolino

