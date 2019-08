Solitudini amare, lo spettacolo della compagnia Katzenmacher in scena all'ex miniera Ravi Marchi

Solitudini amare... o solitudini a mare. Si muove su un doppio registro lo spettacolo che la compagnia Katzenmacher metterà in scena sabato 17 agosto, alle 21,30, alla ex miniera di Ravi Marchi per la stagione teatrale del Teatro delle rocce.

La solitudine come quella di Thomas Bernhard. È la sua figura ad aprire la serata il drammaturgo austriaco sarà al centro dell’indagine teatrale nell’allestimento di “Bernhard e le sue insensate efferatezze” affrontato da Massimiliano Speziani e Alfonso Santagata.

Soliloqui che hanno il sapore della follia, che risuonano nella pietra antica della miniera; esistere e insistere contro tutto ciò che è insopportabile e orribile fino allo sconfinamento nella tragica comicità.

Dopodichè si cambia registro e verrà presentato un docufilm dal titolo “Un giorno qualsiasi” girato nel carcere di Lodi. «L'idea – afferma il regista Alfonso Santagata – è quella di offrire agli spettatori degli assaggi, delle anticipazioni; come tappe di un lavoro futuro, delle toccate». Tutto però continua a girare attorno al tema della solitudine. Quella dei carcerati, ma anche quella di una figura storico-letteraria come Pia de Tolomei, che “occuperà” la terza parte dello spettacolo. «Si tratta di uno studio una ricerca fatta con i ragazzi della Pro loco che ogni anno mettono in scena la storia della Pia – prosegue Santagata -. Questa che proponiamo è una ricerca diversa fatta sui riferimenti storici».

Questa serata di “lavori aperti” si conlude con la poesia. Quella del poeta Giorgio Caproni. Appuntamento dunque sabato 17 agosto con Solitudini amare – Le false libertà alla miniera di Ravi Marchi per la stagione del Teatro delle Rocce.

MINIERA RAVI MARCHI

17 AGOSTO 2019 ORE 22,00

COMPAGNIA KATZENMACHER

Solitudini amare – Le false libertà

Posto Unico Intero Euro 7,00

Posto Unico Ridotto Euro 5,00

Ridotto under 18 e over 65

