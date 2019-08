Sorpresi a spacciare a Santo Spirito: arrestati

Stavano spacciando a Santo Spirito, in Oltrarno a Firenze. Per questo due cittadini tunisini di 30 e 22 anni sono stati arrestati ieri sera dai carabinieri. I militari della stazione di Palazzo Pitti li hanno fermati mentre cedevano hashish a un uomo in cambio di 20 euro.

La pattuglia appena ha notato la compravendita ha bloccato e perquisito tutti. L'acquirente è stato segnalato alla prefettura come assuntore di droghe ed è poi stato rilasciato, mentre gli arrestati sono stati trattenuti in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.

