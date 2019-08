Controlli della municipale a Firenze: una denuncia per spaccio e una per ricettazione

Camminava in centro con un cellulare rubato. A notarlo e fermarlo è stata una pattuglia dell’Antidegrado che stava effettuando alcuni controlli antiabusivismo nella zona del Ponte Vecchio. La Municipale lo aveva già identificato nei giorni precedenti per un presunto borseggio. L’uomo, 35 anni, straniero, senza fissa dimora, è stato quindi denunciato per ricettazione e il cellulare posto sotto sequestro in attesa dell’individuazione del proprietario.

Continua l’attenzione della Polizia Municipale anche per il contrasto allo spaccio. Mercoledì scorso una pattuglia della squadra Antidroga, che si trovava nella zona di Piazza Dalmazia per alcuni controlli mirati, ha colto sul fatto due uomini in uno scambio di sostanze. Prima hanno bloccato l’uomo che aveva preso la droga, un cittadino di 33 anni della provincia di Firenze, che, alla richiesta degli agenti, ha consegnato quanto ricevuto, ovvero un involucro contenente eroina per 0,50 grammi. Poi hanno fermato la persona che era andata via con il denaro, un cittadino straniero di 39 anni, già noto alle Forze dell’Ordine. L’acquirente ha ammesso di aver acquistato la droga per 15 euro previo contatto telefonico e di avere già acquistato dalla stessa persona in precedenza; è stato poi segnalato alla Prefettura. L’altro invece è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

