Taglio dei pini in piazza della Vittoria: tensione a Firenze, malore per un residente

A Firenze c'è tensione per il taglio dei pini in piazza della Vittoria, in corso dalle 6 di oggi, venerdì 16 agosto. Sono arrivate le ditte incaricate per il taglio, scortate da polizia e vigili che hanno tenuto a distanza i cittadini, i quali da tempo protestano contro l'operazione.

Vincenzo Ramalli, vice presidente dell'associazione di piazza della Vittoria, ha avuto un grave malore ed è stato portato a Careggi in codice rosso. La causa sarebbe neurologica e attualmente Ramalli è in ospedale, sono in corso accertamenti.

Grosso disappunto da parte dell'associazione, che accusa il Comune e le ditte di aver agito 'alla chetichella'. Lo scorso 1 agosto i cittadini riuscirono a bloccare il taglio, stavolta invece no. L'associazione ha già fatto due esposti alla procura e adesso farà il terzo.

Il Comune di Firenze intanto mette le cose in chiaro. In un comunicato fa sapere che la questura ha ordinato alla direzione Ambiente del Comune di Firenze di procedere senza preavviso alle operazioni di abbattimento dei sei pini in classe D stamani mattina presto e di farlo insieme agli agenti di polizia seguendo le loro indicazioni, per permettere che le operazioni di pubblico servizio questa volta non venissero interrotte.

